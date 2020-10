E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren volledig versperd na ongeval met vrachtwagen Koen Moreau Frank Eeckhout

08 oktober 2020

17u17 88 Erpe-Mere/Wetteren De E40 was donderdagavond tussen Wetteren en Erpe-Mere ruim een uur volledig afgesloten voor al het verkeer. Om 17.30 uur botste een vrachtwagen tegen de middenberm. Die kwam daarna in schaar dwars over de snelweg te staan. De bestuurder werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde nadat de vrachtwagenchauffeur rond 16.30 uur bruusk in de remmen moest voor een voorligger. De vrachtwagen ging daarop aan het slingeren, raakte de betonnen middenberm en belandde deels in schaar over de pechstrook, rechtse- en middelste rijstrook. Olie zorgde er voor dat de linker rijstrook eveneens onberijdbaar was.

Automobilisten maakten spontaan een reddingsstrook waardoor ziekenwagen, politie en brandweer vlot ter plaatse geraakten. Omdat de snelweg volledig versperd was, kwam de brandweer vanuit Wetteren tegen de richting ter plaatse. Pas omstreeks 17.30 uur kon de linkerrijstrook worden vrijgemaakt en om 18.15 uur waren alle rijstroken terug open voor het verkeer. Op dat moment was het al twee uur bumperen vanaf Aalst. Vanaf Wetteren ontstond een kijkfile. Om te vermijden dat mensen in de file belandden, werd de oprit in Erpe-Mere tijdelijk afgesloten. Ook op de secundaire wegen was het bijzonder druk.

Update #E40 Brussel → Gent: tussen Erpe-Mere en Wetteren is de weg net vrij. Er staat wel nog minstens 2 uur file, al zal de wachttijd nu langzaam dalen. Rij vooral niet om via de #N9. Het verkeer tussen Zellik en Asse en op de ring rond Aalst zit daar compleet vast. pic.twitter.com/mhR99VyH1s Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link