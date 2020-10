Drie personeelsleden besmet met COVID-19: WZC Ter Kimme beperkt bezoek Frank Eeckhout

04 oktober 2020

11u55 3 Sint-Lievens-Houtem In woonzorgcentrum Ter Kimme in Sint-Lievens-Houtem werd bij drie personeelsleden COVID-19 vastgesteld. Hierdoor gaat de cafetaria tijdelijk dicht en wordt de bezoekregeling aangepast. De drie personeelsleden verblijven in quarantaine en werden reeds vervangen.

Ondanks de besmettingen blijft de dienstverlening naar de bewoners in WZC Ter Kimme ongewijzigd. “Om zicht te krijgen op de situatie in ons woonzorgcentrum worden woensdag en donderdag alle medewerkers en bewoners getest. Tot de resultaten gekend zijn, passen we de bezoekregeling aan. Uit voorzorg wordt de bubbel van vijf bezoekers per bewoner beperkt tot twee bezoekers. Mantelzorgers en thuiswonende partners, die mee instaan voor de zorg, komen bovenop deze beperkte bubbel van twee. We benadrukken het belang van het dragen van het mondneusmasker gedurende het ganse bezoek, het bewaren van de nodige afstand en het respecteren van de nodige handhygiëne. Bezoeken bij familie thuis kan tijdelijk niet. De activiteiten organiseren we per afdeling. Overkoepelende activiteiten worden voorlopig on hold gezet. Om die reden wordt de cafetaria ook gesloten. We nemen deze maatregelen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan”, laat directeur Katrien Eeckhout weten.