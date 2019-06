Dranken duurder in CC De Fabriek Frank Eeckhout

24 juni 2019

13u30 0 Sint-Lievens-Houtem De gemeente gaat de drankprijzen in CC De Fabriek verhogen. “Sinds 2002 werden de prijzen niet meer geïndexeerd", zegt schepen Tim De Groote (NH).

De gemeenteraad van Sint-Lievens-Houtem heeft beslist om de drankprijzen in CC De Fabriek te verhogen. Frisdranken en lichte bieren werden er nog verkocht aan 1,5 euro. Zware bieren, wijn en cava kostten 3 euro. “Dat wordt respectievelijk 1,8 en 3,6 euro. De opbrengst van de drankverkoop vloeit terug naar de erkende Houtemse verenigingen die instaan voor de toogwerking tijdens de voorstellingen. Tenzij de omzet minder dan 400 euro is", laat schepen De Groote weten. Gemeenteraadslid Kristel Van den Rijse maakte zich zorgen over de oude jetons die nog in omloop zijn. “Die kunnen nog een tijd gebruikt worden, mits een opleg uiteraard”, geeft de schepen nog mee.