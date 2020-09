Exclusief voor abonnees Dirk en Dominique ruilen De Goljer in voor Promenade: “Ons nog één keer smijten” Frank Eeckhout

11 september 2020

10u16 0 Sint-Lievens-Houtem Dirk De Paepe (56) en Dominique Termolle (54) hebben restaurant De Goljer in Deinze ingeruild voor bistro Promenade op de Markt in Sint-Lievens-Houtem. “De dagelijkse verplaatsingen van Herzele naar Deinze begonnen door te wegen. En we waren ook een beetje uitgekeken op het concept. Met bistro Promenade staan we voor een nieuwe uitdaging en gaan we ons nog één keer smijten", zegt Dominique vol enthousiasme.

Dirk en Dominique runden 15 jaar een groothandel in vleeswaren. Daarna baatte het Herzeels koppel restaurant De Goljer uit in Deinze. Dat restaurant was vooral gekend voor zijn hakketak - een mix van groenten, vlees en kruiden klaargemaakt op een bakplaat - en zijn weelderige buffetten. “Na 17 jaar raakten we wat uitgekeken op het concept. Ook de afstand tussen Herzele en Deinze begon zwaar door te wegen. We hebben de zaak verkocht en gingen op zoek naar iets anders, dichter bij huis. Ons oog viel op een handelspand op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem maar de eigenaars hadden al een verkoopovereenkomst met iemand anders. Toen die deal alsnog afsprong, begon onze mallemolen te draaien. Lang hebben we niet geaarzeld om het pand te kopen", vertelt Dominique.

