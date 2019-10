Dertig jaar Slagerij Lieven: “Zaak uitgebreid om klanten nog beter te bedienen” Frank Eeckhout

01 oktober 2019

12u11 4 Sint-Lievens-Houtem Slagerij Lieven in Sint-Lievens-Houtem bestaat dit jaar dertig jaar en dat laten de zaakvoerders niet zomaar passeren. “We hebben onze zaak uitgebreid zodat we de klanten nog beter kunnen bedienen", zeggen Lieven en Annick.

In 1989 zijn Lieven en Annick gestart met hun slagerij in Sint-Lievens-Houtem. In 1996 en 2011 werd de zaak al eens uitgebreid en in een nieuw kleedje gestopt. “Nu, dertig jaar later is de slagerij opnieuw uitgebreid om zo de klant nog beter te kunnen bedienen. Daarmee gaat een jeugddroom van mij in vervulling. Samen met mijn vrouw Annick en zoon Bernd bouwen we verder aan de zaak en zorgen we voor een mooi en uitgebreid aanbod", vertelt Lieven trots.

Klanten kunnen er voortaan terecht voor een nog ruimer assortiment van vers vlees, traiteur, charcuterie, bereide gerechten, salades en kazen. “Het zelf bereiden van charcuterie is mijn grote passie. Eén van mijn specialiteiten is de huisbereide gebakken beenham. Om onze heropening te vieren, zijn er nog tot en met zondag 20 oktober mooie aanbiedingen in de slagerij", geeft Lieven nog mee. Online bestellen kan via www.slagerijlieven.com.