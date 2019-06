Derde kleuterklas Sint-Lievensinstituut op verkenning in Gravensteen Frank Eeckhout

12 juni 2019

09u56 0 Sint-Lievens-Houtem De derde kleuterklas van juf Martine en juf Isabelle van het Sint-Lievensinstituut in Sint-Lievens-Houtem brachten een bezoek aan het gravensteen in Gent.

Ze kwamen te weten hoe het leven was in een kasteel. Wat is een ridder? Wat draagt een ridder? Hoe verdedig je een kasteel? Waar slapen ze? Hoe verstuur ik een brief? Dankzij de gids ontdekten de kleuters de verborgen hoekjes en geheime plekjes van het kasteel. Op het einde van het bezoek werden de kleuters gekroond tot ridder en jonkvrouw.