Derde graad Klim-Op op openluchtklas naar Kemmel Frank Eeckhout

09 maart 2020

14u35 0 Sint-Lievens-Houtem De derde graad van basisschool Klim-Op in Bavegem is maandagmorgen vertrokken op openluchtklas naar Kemmel.

De leerlingen verblijven er in het jeugdverblijfscentrum De Lork, op de flanken van de Kemmelberg. Het wordt een heel bijzondere week een bezoek aan de IJzertoren, aan de stad Ieper en de Last Post, het Flanders Fieldsmuseum. Op het programma staat ook een heksenwandeling en vanuit de kabellift krijgen ze een mooi zich op het heuvellandschap. Heel wat activiteiten staan in het teken van de eerste wereldoorlog, waarvan in de streek onuitwisbare sporen aan deze verschrikkelijke periode herinneren. Uiteraard is er ook veel tijd voor sport en spel, met muurklimmen, openluchtsporten en een beklimming van de Kemmelberg per mountainbike. Alle avonturen zijn te volgen op de bosklasblog: http://kemmel.weebly.com.