De Zonnevlier sluit verkeersweek af met picknick Frank Eeckhout

07 juni 2019

10u38 4 Sint-Lievens-Houtem De leerlingen van gemeentelijke baisisschool de Zonnevlier in Vlierzele hebben hun verkeersweek afgesloten met een picknick.

De Zonnevlier nam deel aan de Samweek. Sam de Verkeersslang daagde die week alle kinderen uit om naar school te stappen, te trappen, te steppen of om het openbaar vervoer te nemen. “Voor elke keer dat ze dat deden, kregen de kinderen een stip. Die konden ze per klas op hun Samaffiche kleven. Als beloning voor al die stippen werd een picknick georganiseerd in domein Hemelrijk. De leerlingen van L5 en L6 konden een picknick-pauze wel goed gebruiken want zij hadden sportdag en hielden een triatlon", laten juf Hilde en meester Filip weten.