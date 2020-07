Exclusief voor abonnees De inefficiëntie van het COVID Contact Tracing Center: Vrouw die besmet is getuigt: “Al vijf keer belden ze mij op omdat ze mijn gegevens kwijt speelden” Frank Eeckhout

17 juli 2020

18u47 0 Sint-Lievens-Houtem Een Houtemse vrouw, die vorig weekend positief testte op COVID-19, hekelt de werkwijze van het COVID Contact Tracing Center. “Pas drie dagen na mijn positieve test kreeg ik een eerste telefoontje. Ondertussen ben ik al vijf keer opgebeld, telkens weer omdat ze lijn gegevens kwijt speelden. En die mensen moeten de epidemie onder controle houden en in kaart brengen? Ik hou echt mijn hart vast", vertelt de vrouw.

De 29-jarige vrouw, wil haar getuigenis enkel anoniem doen. “Om geen onrust te veroorzaken in de gemeente en mijn omgeving. De mensen die het moeten weten, zijn op de hoogte. En ik zal niemand besmetten want sinds onze positieve test, ja ook mijn zoontje van 10 heeft COVID-19, zitten we in quarantaine. Mijn zoontje heeft zich één dag grieperig gevoeld. Bij mij voelt het alsof ik met een verkoudheid sukkel", steekt de vrouw van wal. Uit eigen ervaring heeft ze de afgelopen week de inefficiëntie van het COVID contact tracing center kunnen ondervinden. Omdat ze het onverantwoord vond om ons te ontmoeten, stuurde ze haar relaas door.

