Dakbrand treft woning in renovatie langs Tomt en ontploffing elektriciteitscabine aan station Burst KOEN MOREAU

02 juni 2019

11u02 0 Sint-Lievens-Houtem Brandweervrijwilligers van hulpverleningszone Vlaamse Ardennen werden zaterdagnamiddag rond 16.30 uur opgeroepen voor een dakbrand langs Tomt in Vlierzele. Omstreeks 17.10 uur was er een ontploffing in een stroomcabine achter het station van Burst.

Op Tomt in Vlierzele sloegen de vlammen uit het dak van een woning in renovatie. Brandweerwagens van Sint-Lievens-Houtem en Herzele, al op pad na een loos brandalarm langs Yshoute in Sint-Lievens-Houtem, waren zeer snel ter plaatse. De pompiers kregen het vuur snel onder controle waardoor kon vermeden worden dat het dak volledig afbrandde. Niemand raakte gewond. Oorzaak was mogelijk een kortsluiting of overbelasting op de plaats van de aansluiting met het stroomnet.

Rond 17.20 uur was er ook een ontploffing van de middenspanningscabine in de buurt van de spooroverweg in de Veldstraat in Burst. Meteen ging het licht uit in Berkenstraat, Biezenstraat, Dorent, Eremietstraat, Haverstraat, Krielhoek, Lusstraat, Oudendijk, Philipswegel, Sint-Maartensstraat, Stationsplein, Stationsstraat, Stationswegel, Stok, Stokterveld en Wilgendreef. Een uur later was de stroomtoevoer hersteld. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen beide incidenten.