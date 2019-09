D’Outemse Bierfeesten sluiten oude drankencentrale Pede Frank Eeckhout

04 september 2019

15u27 0 Sint-Lievens-Houtem Niet de parochiezaal in Bavegem maar de oude drankencentrale van Pede in Sint-Lievens-Houtem wordt het decor van de tweede Outemse Bierfeesten op zaterdag 26 oktober. “Dranken Pede wil iedereen nog een keertje naar de oude textielfabriek lokken en gaat daarom ons volksfeest sponsoren", zegt Joury De Mezel.

De oude bierhal van Dranken Pede in de Doelstraat wordt het decor van de twee editie van D’Outemse Bierfeesten. Meteen wordt ook de nieuwe drankencentrale, eveneens in de Doelstraat, in gebruik genomen. “Na het succes van vorig jaar hebben we beslist om uit te kijken naar een grotere locatie. Het concept van de bierfeesten met lange zittafels, de typische inkleding, de in lederhosen uitgedoste bezoekers en de bijhorende schlagers moest hoe dan ook gevrijwaard blijven. Dranken Pede wil iedereen nog een keertje naar de oude textielfabriek lokken en heeft besloten om dit volksfeest te sponsoren door iedereen gratis toegang te geven", vertelt Joury De Mezel.

De deuren gaan open om 20 uur en sluiten om 3 uur. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt op de Facebookpagina van D’Outemse Bierfeesten. Hou deze pagina dus zeker in de gaten.