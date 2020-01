Coronavirus in China houdt Erasmusstudent thuis: “Hopelijk kan ik alsnog vertrekken” Frank Eeckhout

24 januari 2020

11u44 4 Sint-Lievens-Houtem Zijn vlucht was geboekt en zijn visum had hij al en ook zijn verblijf in Shanghai was geregeld. Maar toch ziet het er naar uit dat Giel De Wever (22) op 13 februari niet zal kunnen afreizen naar China. Na de uitbraak van het coronavirus in dat land zet de KU Leuven alle Erasmusprojecten in China on hold. Tot nader bericht. “Hopelijk stabiliseert de situatie en kan ik alsnog vertrekken", zegt Giel.

Ook Belgische universiteiten treffen maatregelen tegen het gevreesde coronavirus. De KU Leuven laat momenteel geen studenten naar China vertrekken. “Het gaat om zeven studenten die kortelings wilden vertrekken voor een studieperiode in China. Op basis van een inschatting van de risico’s werden deze verblijven geschrapt. Eén van die studenten is Giel De Wever uit de Houtemse deelgemeente Zonnegem. De twintiger zit in zijn laatste jaar Rechten en had zijn zinnen gezet op het Erasmusproject in Shanghai.

“Ondanks alle negatieve berichtgeving over het coronavirus kwam de mail toch nog hard aan. Ik zit momenteel in mijn examenperiode en had het idee dat het wel eens fout zou kunnen lopen uit mijn hoofd verbannen. Ik concentreerde mij volop op mijn studies en probeerde geen rekening te houden met een annulering", vertelt Giel. De student kreeg pas eind oktober te horen dat er een plaatsje vrij was aan de Eastern China University of Political Science and Law in Shanghai. “Ik heb geen seconde getwijfeld toen ik het aanbod kreeg. Omdat ik in mijn laatste jaar zit, was het ook mijn laatste kans om als Erasmusstudent naar het buitenland te trekken. Dat het dan nog eens China was, was een extra motivatie. Zo’n kans krijg je maar één keer in je leven. Ik ging er vier maanden studeren en daar mijn eindexamens afleggen”

Alle voorbereidingen werden getroffen en de paperassen werden al snel in orde gebracht. Giel keek echt uit naar donderdag 13 februari, de dag dat hij naar China zou vertrekken. “Ik had al heel wat opgezocht over het land. Ik maakte ook al plannen om enkele steden te bezoeken. Donderdag viel mijn droom plots in duigen. Al laat de universiteit wel nog een opening. Het uitwisselingsproject is on hold gezet. Tot nader bericht. Misschien wordt er gewacht tot het Chinees nieuwjaar voorbij is en komt er dan een bericht dat we alsnog kunnen vertrekken. Allez, dat hoop ik toch", mijmert Giel.