Comedyavond met Raf Coppens Frank Eeckhout

27 mei 2019

14u26 7 Sint-Lievens-Houtem David Clinckspoor organiseert met de kermis in Bavegem opnieuw een comedyavond. Deze keer zakt Raf Coppens af naar het Muziekcentrum in de Kerkkouterstraat.

Vorig jaar wist David Clinckspoor stand-up comedian Freddy De Vadder te strikken voor een optreden tijdens het kermisweekend in Bavegem. Deze keer zorgt Raf Coppens voor de vrolijke noot op zaterdag 15 juni. Presentator van dienst is Bart Grin. Het voorprogramma wordt verzorgd door de Gentse comedian Domien Vloeberghs. De comedyavond start om 19.30 uur. Kaarten kosten 10 euro en kunnen besteld worden op het nummer 0468/11.60.00. Het aantal plaatsen is beperkt.