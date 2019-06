Civiele bescherming ontmantelt installatie voor cannabisplantage in woning langs Wettersesteenweg Frank Eeckhout

18 juni 2019

12u13 0 Sint-Lievens-Houtem De civiele bescherming heeft dinsdag de installatie voor de cannabisplantage in woning langs Wettersesteenweg in Bavegem ontmanteld.

Langs de Wettersesteenweg in de Houtemse deelgemeente Bavegem werd vorige week vrijdag een grote cannabisplantage ontmanteld. In dezelfde woning werd de week voordien ook het levenloze lichaam van een man aangetroffen. De huurder van het pand werd toen meegenomen door de politie. De man zit nog steeds opgesloten in de gevangenis. Verspreid over de kelder, het gelijkvloers en de zolder werden ruim 600 planten aangetroffen. Zo’n 550 daarvan waren oogstrijp. Met de vangst gaat ook heel wat geld gepaard. Eén plantje is goed voor 36 tot 48 gram wiet en kan tot vijf oogsten per jaar opleveren. Eén wietplantje is goed voor 2.400 euro per jaar. Per oogst levert dat de kwekers dus 300.000 euro op.