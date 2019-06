Celstraf, definitief rijverbod en verbeurd verklaring van auto voor bestuurder die regels aan laars blijft lappen Lieke D'hondt

07 juni 2019

14u25 0 Sint-Lievens-Houtem De 35-jarige KDW uit Sint-Lievens-Houtem moet zijn wagen voortaan definitief aan de kant laten staan. Na een zoveelste overtreding stuurt de politierechter hem drie maanden naar de cel. Hij is ook definitief rij-ongeschikt verklaard.

Vrijdag moest de 35-jarige man zich opnieuw verantwoorden voor drie feiten gepleegd op twee verschillende dagen in juni 2018. Hij reed toen zonder de nodige proeven te hebben afgelegd rond met zijn bromfiets, werd achter het stuur betrapt met 1,22 promille alcohol in zijn bloed en hij veroorzaakte een aanrijding. De politierechter is het gedrag van de man in het verkeer beu. “Ik kan u de rechtszaal niet laten buitenstappen om daarna terug in de wagen te kruipen. Ook al heeft u geen rijbewijs meer, u kruipt toch altijd achter het stuur.” De man zegt zelf te kampen met een alcoholprobleem en wil zich laten helpen. “Ik beloof dat u mij hier niet meer gaat zien, dit was de laatste keer.” Een belofte waar de politierechter weinig geloof aan hecht. Ze legt de man een celstraf van drie maanden en een rijverbod van 27 maanden op. Dat rijverbod gaat onmiddellijk in, want de politierechter maakt ook toepassing van artikel 42 van de verkeerswet waardoor ze de bestuurder definitief ongeschikt verklaart om nog met een voertuig te rijden. Naast de celstraf en het rijverbod moet de man ook een boete van 11.200 euro betalen.