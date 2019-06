Celstraf, boete en beroepsverbod voor oplichter in vastgoedsector: “Hopelijk nu geen nieuwe feiten meer” Lieke D'hondt

20 juni 2019

17u40 11 Sint-Lievens-Houtem Jerry R. uit Sint-Lievens-Houtem moet 18 maanden naar de cel wegens oplichting en valsheid in geschrifte. De dertiger werkte als bediende bij een vastgoedkantoor in Wetteren, maar vervalste documenten om de voorschotten op de compromissen zelf te kunnen opstrijken. De rechter legt hem ook een beroepsverbod van 10 jaar op.

Het is al de tweede keer de dertiger uit Sint-Lievens-Houtem zich in de correctionele rechtbank moet verantwoorden voor feiten van oplichting. Deze keer zette hij een systeem op poten om de voorschotten die bestemd waren voor zijn werkgever vastgoedkantoor ERA Vander Cruyssen te versluizen naar zijn eigen rekeningen. Dat deed hij door documenten van het kantoor te vervalsen. Hij maande klanten van de makelaar ook aan om niet via het erkende kantoor te kopen of te verkopen, maar wel rechtstreeks via hem te handelen. In de rechtbank hield de man nog in tranen vol dat hij grote financiële problemen had en dat hij zijn gezin daartegen wilde beschermen, maar hij kon op niet veel medeleven rekenen van het Openbaar Ministerie. De procureur had het onder meer moeilijk met de levensstijl van de beklaagde die met een Porsche rondreed terwijl hij naar eigen zeggen schulden had.

Beroepsverbod en schadevergoeding

De rechter oordeelt nu dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte en oplichting en veroordeelt hem tot een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden en een boete van 8.000 euro. Hij krijgt ook een beroepsverbod van tien jaar en mag gedurende die periode geen bestuurder meer zijn van een onderneming. Een grote tegenslag voor de man, die al jarenlang actief is in de vastgoedsector. Hij werkte onder meer bij kantoren in Oudenaarde en is momenteel aan de slag bij een kantoor in Sint-Lievens-Houtem waar hij huizen verkoopt en verhuurt in de regio Dender en de Vlaamse Ardennen.

Aan de benadeelde moet de man een materiële schadevergoeding betalen van 29.306,20 euro en een morele schadevergoeding van 5.000 euro. De rechter houdt onder meer rekening met het feit dat de man niet aan zijn proefstuk toe is. “De rechtbank hoopt dat het hier nu bij blijft en dat deze veroordeling een voldoende waarschuwing is om te verhinderen dat u nog nieuwe feiten pleegt”, geeft de rechter nog mee aan de dertiger. J.R kan wel nog beroep aantekenen tegen de veroordeling.

“Vastgoedsector kan geruster zijn”

Benadeelde Wim Vander Cruyssen is tevreden met het de uitspraak. “Het is een goed vonnis. Ik ben vooral tevreden met het beroepsverbod, al mocht dat wat mij betreft levenslang zijn. Ik hoop dat hij zich er aan zal houden en zo de maatschappij een plezier doet. De vastgoedsector kan de komende tien jaar toch al iets geruster zijn. Toch ben ik bang dat er een grote kans is op recidive: het is niet de eerste keer dat hij een veroordeling oploopt en mijn ex-werknemer is een gladde aal gebleken.”