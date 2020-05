CC De Fabriek wordt ook tijdens corona Blokspot: "Naast studieruimte bieden we ook een luisterend oor” Koen Moreau

22 mei 2020

09u23 0 Sint-Lievens-Houtem Heel veel jongeren zijn tijdens de coronaperiode aangewezen op thuis studeren. “Omdat dit niet altijd even evident is, zetten we vanaf maandag 25 mei de deuren van CC De Fabriek opnieuw open”, luidt het.

“Nu de examens er aan komen, hebben jongeren meer dan ooit nood aan een rustige en koele studeerplek”, weet jeugdschepen Tim De Knyf (NH). Om die reden stelt de gemeente Sint-Lievens-Houtem naar jaarlijkse gewoonte - en ondanks de coronacrisis - de theaterzaal van CC De Fabriek, gratis wifi alsook gekoeld plat en bruisend water ter beschikking. “We vragen wel om zelf je drinkfles mee te brengen, want plastic bekers zien we niet graag.”

Motiverend

De studeerruimte staat van 25 mei tot en met 3 juli op weekdagen van 9 tot 17 uur ter beschikking van zowel leerlingen uit het middelbaar als uit het hoger onderwijs. “Samen studeren kan motiverend werken en daarnaast houden medewerkers van de dienst jeugd en cultuur een oogje in het zeil. Bovendien zijn onze medewerkers ook aanspreekpunt voor vragen, noden en welbevinden.”

Luisterend oor

“Dat laatste is niet onbelangrijk”, meent schepen Sabrina Coppens (NH). Zij is bevoegd voor welzijn en voorziet vanuit het sociaal huis bijstand voor studenten die daar nood aan hebben. “Indien men dat wenst, zorgen we er voor dat een sociaal werker langs komt tijdens het studeren. Op die manier bieden we een luisterend oor voor jongeren die problemen ondervinden op financieel of psychosociaal vlak en kijken we hoe we op een zeer laagdrempelige manier tijdens deze moeilijke periode kleine en grote problemen kunnen oplossen.”

Reserveren

Studieruimte reserveren tijdens de periode van 25 mei tot en met 3 juli op weekdagen van 9 tot 17 uur is wel noodzakelijk. Dat kan bij Kevin De Wael van de jeugddienst op 053/60.72.58, kevin.dewael@sint-lievens-houtem.be of via de Facebookpagina van Jeugddienst Sint-Lievens-Houtem.