CC De Fabriek krijgt extra show van Jacques Vermeire en Luc Verschueren Frank Eeckhout

12 september 2019

09u56 1 Sint-Lievens-Houtem Primeur voor Sint-Lievens-Houtem: CC De Fabriek krijgt op vrijdag 22 november een extra show van Jacques Vermeire en Luc Verschueren.

Sinds maandag bekend werd dat Jacques en Luc terug samen gaan optreden, vlogen de laatste tickets voor de show op zaterdag 23 november de deur uit. “Omdat de vraag naar tickets zo groot blijft, hebben we na overleg beslist een extra show te programmeren in Sint-Lievens-Houtem. Die vindt een dag eerder plaats. Die extra show is een unicum voor de streek want nergens anders wordt extra voorstelling voorzien", laat Jeroen Wiggeleer van Jeroen Events weten.

Na twee zaalshows van 1.150 voorstellingen, 550.000 bezoekers en méér dan 200.000 video’s en dvd’s staan Jacques en Luc voor het eerst in een kwarteeuw opnieuw samen op de planken. In ‘Van 7 tot 77’ kruipt de goeroe van de Vlaamse lach opnieuw in de huid – of doorgaans het vestje – van hilarische typetjes: Fonske Verzele en een porno-acteur, een Waalse polyglot en een broeder uit het Vaticaan, DJ de Rudy en twijfelaar Pol, een stadionomroeper en een Hollywood-producer, en natuurlijk ook Mon Peeters, Jeanke De Visser en Kevin Vermeulen.

Tickets voor de extra show zijn vanaf donderdag te koop via www.jeroenevents.be of op het nummer 0486/99.61.56 en kosten 27 euro.