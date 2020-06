Cadeaubon van 15 euro voor elke inwoner en extra centen voor verenigingen en strijd tegen armoede Frank Eeckhout

17 juni 2020

11u17 20 Sint-Lievens-Houtem Het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem heeft enkele relance-maatregelen uitgewerkt om het economische leven in de gemeente opnieuw aan te wakkeren. “Elke inwoner krijgt een cadeaubon van 15 euro en er gaat extra geld naar de verenigingen en de strijd tegen armoede", laat het schepencollege weten.

Op een gemeenteraadscommissie stelde het gemeentebestuur een aantal relance-maatregelen voor die uitvoerig werden besproken. “Ter ondersteuning van de lokale economie én onze gezinnen, ontvangen alle inwoners een aankoopbon ter waarde van 15 euro. Die kunnen ze besteden bij de lokale handelaars die getroffen zijn door de coronacrisis. Ieder gezinshoofd zal de cadeaubonnen kunnen afhalen bij de gemeente. De bonnen voor de 75-plussers worden huis-aan-huis bezorgd. De praktische informatie rond het afhalen van de bonnen en de handelaars waarbij de bonnen kunnen worden gebruikt, zal worden meegedeeld via de verschillende gemeentelijke communicatiekanalen", klinkt het.

Strijd tegen armoede

Daarnaast gaan er ook extra financiële middelen naar het verenigingsleven en naar de strijd tegen armoede. “Om de impact hiervan te meten, werd vanuit de gemeentelijke vrijetijdsdiensten een enquête uitgestuurd naar alle lokale verenigingen. Op basis van die resultaten zal bijkomende ondersteuning worden gegeven aan de getroffen verenigingen. Daarnaast zal een deel van de Vlaamse subsidie worden gebruikt om een meer uitgebreid zomeraanbod voor onze Houtemse jongeren mee te faciliteren. In de verdeling van de 116.000 euro Vlaamse subsidies gaat extra aandacht naar de jeugdverenigingen en verenigingen met jeugd(sport)werking.”

Een budget van 13.000 euro wordt vrijgemaakt in de strijd tegen kinderarmoede gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem

“Verder schenken we ook aandacht aan de mensen die het wat moeilijker hebben in onze gemeente. Een budget van 14.000 euro wordt vrijgemaakt voor voedselbonnen en andere noden. Daarnaast wordt een budget van 13.000 euro aangewend ter bestrijding van de kinderarmoede. Zo zullen we kwetsbare gezinnen aanmoedigen om hun kinderen in te schrijven voor vakantiekampen zodat ook zij een boeiende zomer kunnen beleven. De kost hiervan wordt door het OCMW gedragen. We gaan momenteel na of we de schoolmaaltijden van de leerlingen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben, ten laste kunnen nemen en we onderzoeken ook de mogelijkheid om de digitale kloof van die kinderen weg te werken door hen een laptop en tablet ter beschikking te stellen", geeft het gemeentebestuur nog mee.

Vanuit de oppositie werd geen enkel voorstel ingediend.