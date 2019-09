Buurtfeest in ‘s Hondshuffel stimuleert contact tussen de bewoners Frank Eeckhout

03 september 2019

17u34 3 Sint-Lievens-Houtem Met een buurtfeest proberen initiatiefnemers Christophe en Isabelle het contact tussen de bewoners in de Houtemse wijk ‘s Hondshuffel te stimuleren.

Het feestcomité onder leiding van Isabelle en Christophe zorgde voor een lekkere barbecue en dans en muziek. Voor de kinderen was er een leuk springkasteel voorzien. De weergoden waren de feestvierders opnieuw bijzonder gunstig gezind, waardoor er kon bijgepraat worden tot in de late uurtjes. De vele aanwezigen waren het er over eens: het was een geslaagde editie die zeker naar meer smaakt. Langs deze weg wil het feestcomité graag alle medewerkers bedanken, alsook het gemeentebestuur dat zorgde voor het verkeersvrij maken van de straat.