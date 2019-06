Burgemeester stelt vriend aan als voorzitter van Gecoro: “Te veel tegengewerkt in verleden, nu willen we raad die meedenkt” Frank Eeckhout

15 juni 2019

08u49 1 Sint-Lievens-Houtem Burgemeester Lieven Latoir (NH) heeft zijn vriend Henk Geeroms, gewezen directeur van intercommunales Ilva en Solva, aangesteld als voorzitter van de Gecoro. “We willen een raad die meedenkt met het gemeentebestuur. In de vorige legislatuur werden we teveel tegengewerkt", zegt Latoir.

De aanstelling van de nieuwe gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) zorgt voor ongenoegen bij Bart Meganck. De rechter uit Vlierzele was in de vorige legislatuur nog ondervoorzitter van de Gecoro en waagde nu zijn kans als voorzitter. Groot was zijn verbazing toen bleek dat niet hij maar Henk Geeroms de functie kreeg. Meganck werd zelfs niet meer weerhouden als effectief lid van het adviesorgaan maar kreeg slechts een plaatsje als vervanger van een nieuw bestuurslid. Hij vroeg daarover uitleg aan burgemeester Lieven Latoir en kreeg te horen dat die opteert voor een adviesorgaan dat meer meegaand is dan het vorige en dat hij daarom zijn vriend Henk Geeroms voorzitter heeft gemaakt.

De negatieve adviezen die de Gecoro uitsprak voor bouwprojecten in Cotthem en in ‘s Hondshuffel hebben duidelijk meegespeeld in de démarche van Latoir. De burgemeester maakt verder weinig woorden vuil aan de zaak. “Er is geen enkele wetgeving die mij dat verbiedt", laat hij optekenen. Het is de tweede keer in korte tijd dat burgemeester Latoir onder vuur komt te liggen. Twee weken geleden kwam hij in opspraak nadat zijn wagen werd gefotografeerd op een parkeerplaats voor gehandicapten. Ook toen wuifde hij de aanval weg.