Burgemeester parkeert op parkeerplaats voor mindervaliden: “Maar alleen ‘s avonds als het niemand stoort” redactie

31 mei 2019

21u36 0 Sint-Lievens-Houtem Burgemeester Lieven Latoir (NH) parkeert af en toe op een gehandicaptenplaats in de buurt van het gemeentehuis. Een Houtemnaar die anoniem wenst te blijven meldt het, de burgemeester ontkent niet.

“Ik heb al meerdere keren gezien dat de burgemeester parkeerde op een gehandicaptenplaats in de buurt van het gemeentehuis. Het gebeurt zowel ‘s avonds als overdag en een parkeerkaart ligt er nooit in de auto. En dat terwijl de burgemeester een voorbeeldfunctie heeft”, zegt de anonieme bron, die ook een foto nam van de auto van Latoir op de gehandicaptenplek.

De burgemeester ontkent niet. “Maar ik parkeer me alleen ‘s avonds of ‘s nachts op een van de twee parkeerplaatsen voor gehandicapten. Alleen als de tweede plaats nog vrij is. Nog nooit heb ik in iemands weg gestaan”, zegt de burgemeester in een reactie.