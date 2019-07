Burchtstappers Herzele wandelt bij de buren in Letterhoutem Frank Eeckhout

18 juli 2019

12u49 2 Sint-Lievens-Houtem Burchtstappers Herzele wandelt op vrijdag 26 juli in en rond de Houtemse deelgemeente Letterhoutem.

De twaalfde groepswandeling van Burchtstappers Herzele start om 18 uur aan de kerk in Letterhoutem. De wandeling is ongeveer 6 kilometer lang en gaat via de Molenkouter langs nieuwe paadjes naar de Bakkerswegel. Daarna trekken de wandelaars nog langs een bosrand en door een natuurweide om te eindigen aan het standbeeld van de champetter in Letterhoutem. Deze wandeling is gratis en wordt begeleid door één of meerdere gebrevetteerde wandelbegeleiders.