Breuk in hoofdtoevoer waterleiding Frank Eeckhout

08 mei 2020

11u02 3 Sint-Lievens-Houtem In Bruisbeke in Sint-Lievens-Houtem is vrijdagmorgen een breuk ontstaan in de hoofdtoevoer van de waterleiding. Daardoor zitten enkele straten zonder water.

Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem werd opgeroepen om het lek gedeeltelijk te dichten. Daarna was het wachten op Farys om het lek te herstellen. “Farys verwacht omstreeks 13 uur het lek hersteld te hebben. Tot dan is er geen water in een deel van Bruisbeke en in de Swessestraat. Vermijd tijdens de wateronderbreking het gebruik van water: laat dus alle kranen dicht en zorg dat toestellen die water verbruiken, uitgeschakeld zijn", zegt schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH).