Brandweerman op weg naar interventie rijdt tegenligger in de gracht Frank Eeckhout

24 januari 2020

18u08 88 Sint-Lievens-Houtem Een brandweerman, op weg naar de kazerne in Letterhoutem voor een dringende interventie, heeft in zijn haast een tegenligger in de gracht gereden.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17 uur in de Westremstraat in Westrem een paar honderd meter voor de gemeentegrens met Bavegem. De man was onderweg naar een brand in Sint-Lievens-Houtem en haalde daarbij een vrachtwagen in. Hij schatte het inhaalmanoeuvre echter verkeerd in, waardoor een tegenligger de gracht moest induiken om een frontale aanrijding te vermijden. De brandweerman stopte meteen om de onfortuinlijke automobilist te hulp te snellen. Toen hij zag dat de man niet gewond was, liet hij zijn gegevens achter en zette hij zijn weg naar de de brandweerkazerne verder. Brandweerpost Wetteren kwam ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. De wagen werd getakeld.