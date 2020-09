Brandweer rukt twee keer uit voor ‘woningbrand’ op zelfde adres Frank Eeckhout

18 september 2020

11u41 5 Sint-Lievens-Houtem Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem is vrijdagochtend twee keer opgeroepen voor een ‘woningbrand’ in de Vlierzeelse wijk Morelgem. De oproep kwam twee maal van hetzelfde adres.

De eerste oproep liep binnen omstreeks 4.30 uur nadat door de bewoners een brandgeur werd opgemerkt. Die geur was afkomstig uit de garage van de woonst. Omdat er twee wagens en brandbaar materiaal stonden, werd de brandweer opgeroepen. De geur werd gelokaliseerd en bleek te komen van een een compressor die in kortsluiting was gegaan. De pompiers besloten de ruimte te verluchten en keerden nadien terug naar de kazerne.

Om 10.30 uur kwam een tweede oproep binnen, opnieuw naar aanleiding van diezelfde brandgeur. Ook nu was de compressor de oorzaak. Ditmaal kwamen ook brandweerpost Herzele en brandweerpost Zottegem ter plaatse.