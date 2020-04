Brandweer redt uitgebroken ram van 100 kg uit diepe gracht Koen Moreau

10 april 2020

Sint-Lievens-Houtem Een zwaar mannelijk schaap dat vrijdagnamiddag een uitstapje maakte in Bavegem, deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem, moest dat bijna met zijn leven bekopen. Nadat het dier uitbrak, belandde het in een diepe gracht.

“Ik had gezien dat mijn bok verdwenen was en verwachtte dat hij gewoon wat verderop zat. Tijdens mijn zoektocht in de bosjes merkte ik mijn schaap plots op beneden in de diepe gracht”, vertelt de eigenaar. De ram, goed voor zo’n 100 kilogram in droge toestand, zelf uit de gracht halen, was geen optie.

De man verwittigde de brandweer waarna ploegen uit Sint-Lievens-Houtem en Zottegem ter plaatse kwamen. Zij konden het dier relatief snel op het droge tillen. “Gelukkig stond er niet veel water in de beek en is het een warme dag waardoor hij niet onderkoeld raakte. Hij stelt het wonderwel goed”, vertelde de eigenaar alvorens hij het dier terug naar de weide voerde.