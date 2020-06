Brandweer doet het licht uit op Wettersesteenweg (nadat verlichtingsarmatuur vuur vat) Koen Moreau

27 juni 2020

09u55 0 Sint-Lievens-Houtem Vrijwilligers van brandweerpost Sint-Lievens-Houtem deden vrijdagavond letterlijk het licht uit.

Langs de Wettersesteenweg had iets na 23 uur de armatuur van een lantaarnpaal vuur gevat. Mogelijk was dit het gevolg van een blikseminslag of kortsluiting. De brandweer doofde de lamp.