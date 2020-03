Bloemendieven slaan al voor vierde keer toe in voortuin woning Frank Eeckhout

29 maart 2020

13u36 0 Sint-Lievens-Houtem Dieven zijn al voor de vierde keer aan de haal gegaan met bloemen uit de voortuin van Paul De Wandel en Peggy Eeckhout op de Krabbenijk in Sint-Lievens-Houtem.

Paul en Peggy stelden de diefstal van de paasbloemen zondagochtend vast. “Dat is nu al de vierde keer", sakkert Peggy. “De drie vorige keren gingen de dieven telkens aan de haal met stamrozen. En elke keer gaan ze op dezelfde manier te werk. Met een spade worden de bloembollen en stengels uitgegraven. Aan de overkant van de weg worden de bloemen dan in een auto gelegd want daar houdt het aardespoor op. We klacht ingediend bij de politie en overwegen nu om een camera te plaatsen", zegt Peggy.

Het koppel weet niet wat de bloemendieven bezint en heeft ook geen idee wie er achter de diefstallen zou kunnen zitten. “Als je dat in de winkel koopt, geef je amper een paar euro’s uit. En moesten ze ons vragen om wat bloembollen te krijgen, dan zouden we dat met plezier doen. Maar de bloemen stelen, daar zijn we niet mee opgezet. We hebben de omwonenden gevraagd om samen met ons een oogje in het zeil te houden in de hoop de dieven op heterdaad te betrappen", besluit Peggy.