Binnenkoer CC De Fabriek moet groene ontmoetingsruimte worden Frank Eeckhout

30 december 2019

10u21 2 Sint-Lievens-Houtem De gemeente Sint-Lievens-Houtem heeft plannen om van de binnenkoer van CC De Fabriek een groene ontmoetingsruimte te maken.

Gedaan met wagens op de binnenkoer van CC De Fabriek. In de vorige legislatuur plaatste de gemeente al verzinkbare paaltjes om auto’s van de binnenkoer te weren. Deze legislatuur wil Nieuw Houtem de koer ook heraanleggen. “We gaan de betonnen ondergrond gedeeltelijk ontharden zodat we meer waterinfiltratie realiseren. Gelijktijdig gaan we de koer ook vergroenen en inrichten als ontmoetingsplaats met terrassen en speltuigen. We denken daarbij aan naturel betonnen tafeltennistafel en tafelvoetbal in antraciet. De koer moet een groenere ontmoetingsruimte worden waar jong en oud, bezoekers van de bib, het jeugdhuis, het cultuurcentrum, de kreazolder, de academie en het sportcentrum elkaar kunnen ontmoeten en een babbeltje slaan, een glas drinken en een spel spelen", zegt schepen Tim De Knyf.

De koer krijgt ook een extra toegangsweg via de Doelstraat en de gevels worden opgeknapt.