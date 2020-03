Bijna geen leerlingen in opvang Houtemse scholen Frank Eeckhout

19 maart 2020

12u21 0 Sint-Lievens-Houtem De verschillende Houtemse scholen vangen nog amper leerlingen op. Alles samen worden nog vier kleuters en negen kinderen van de lagere school opgevangen.

Steeds meer ouders houden hun kinderen thuis. Dat komt omdat steeds meer mensen thuiswerken en winkels en fabrieken waar de ouders werken, gesloten blijven.

“In het Sint-Lievensinstituut worden vandaag vijf kinderen opgevangen. In basisschool Hofkouter zijn dat er vier en in de gemeenteschool ook vier. In Klim-Op zit vandaag geen enkel kind", laat schepen van Jeugd Tim De Knyf weten.