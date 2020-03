Bib, jeugdhuis, sportzaal en alle andere gemeentelijke infrastructuur dicht Frank Eeckhout

12 maart 2020

20u26 0 Sint-Lievens-Houtem Alle evenementen, activiteiten en bijeenkomsten die georganiseerd worden door de gemeente of het OCMW worden geannuleerd of uitgesteld. Ook de activiteiten georganiseerd door derden in gemeentelijke infrastructuur vallen hieronder.

Daarnaast gaat ook alle gemeentelijke infrastructuur dicht. Daaronder vallen de openbare bibliotheek, de gemeentelijke sporthal, tekenacademie, muziek- en woordacademie en techniekacademie, Kreazolder, Jeugdhuis Reflex, Muziekcentrum Bavegem en NEC De Pastorie. De normale dienstverlening (loketwerking) blijft momenteel behouden. Vanaf maandag 16 maart wordt hierbij enkel de essentiële dienstverlening voorzien. Er zal gewerkt worden op afspraak, van maandag tot woensdag tussen 8 en 16 uur, op donderdag tussen 8 en 20 uur en op vrijdag tussen 8 en 11.30 uur. Om een afspraak te maken voor de dienstverlening in het gemeentehuis en de diensten vrije tijd, kan je contact opnemen via 053/60.72.20. Om een afspraak te maken voor de diensten van het OCMW kan je terecht op het nummer 053/73.74.11. Het gemeentelijk onderwijs en de buitenschoolse kinderopvang blijven de gewone werking behouden. Kinderen kunnen er nog steeds terecht. Bij het ophalen van de kinderen wordt weliswaar geadviseerd om het schoolgebouw zelf niet binnen te gaan, maar de kinderen buiten af te halen.

De burgemeester moedigt particulieren en bedrijven aan om eventuele activiteiten die op privédomein plaatsvinden dit weekend te annuleren of uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, wordt aangeraden om voldoende afstand te houden en de hygiënische maatregelen in het kader van handen wassen, hoesten en niezen goed op te volgen. Activiteiten en bijeenkomsten die vanaf maandag 16 maart tot en met 19 april worden georganiseerd in feestzalen en bedrijven moeten worden geannuleerd of uitgesteld.