Bib De Fabriek maakt (verrassings)pakketten Frank Eeckhout

20 april 2020

15u17 3 Sint-Lievens-Houtem Door de coronacrisis blijft de bib fysiek gesloten voor het publiek tot en met 3 mei. Maar geen nood, achter de schermen blijft het bibliotheekteam zich inzetten om iedereen van leesvoer te voorzien via een afhaalservice.

Zoals vanouds kunnen bibleden online reservaties plaatsen via sint-lievens-houtem.bibliotheek.be. Momenteel worden de reservatiekosten zelfs niet doorgerekend. “Maar voor mensen die niet specifiek een bepaalde titel of schrijver in het achterhoofd hebben en gewoonlijk al grasduinend hun leesvoer zoeken voor zichzelf of de kinderen, is er tijdelijk een aparte bestelservice opgericht. Heel handig ook om de opdrachten van de scholen te helpen ondersteunen. Op verschillende sociale media wordt een link gedeeld naar een bestelformulier waar je een aantal velden met info en voorkeuren invult https://formfinch.com/server/479526617. Het bibteam stelt dan een pakket samen dat zo goed mogelijk voldoet aan je wensen. Na ontvangst van je ophaalmail, kan je je pakket afhalen aan de dienstingang van de bibliotheek. Dit kan van maandag tot vrijdag tussen 9 en 13 uur”, laat schepen van Cultuur Tim De Groote (NH) weten.