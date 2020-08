Bewoner woonzorgcentrum Ter Kimme besmet met COVID-19 Frank Eeckhout

02 augustus 2020

10u19 2 Sint-Lievens-Houtem In woonzorgcentrum Ter Kimme in Sint-Lievens-Houtem werd opnieuw COVID-19 vastgesteld bij een bewoner. Alle bezoeken tijdens het weekend zijn opgeschort.

De betrokken bewoner verblijft momenteel in strikte isolatie op de kamer en medebewoners blijven in hun afdelingsbubbel van maximum 17 bewoners. Er worden ook bijkomende testen uitgevoerd. “We wachten de testresultaten af om de gepaste maatregelen te kunnen treffen, ook inzake bezoekregelingen. We begrijpen dat je hierbij vragen kan hebben en dat deze besmetting aanleiding kan geven tot ongerustheid. Alle nodige beschermingsmiddelen en -maatregelen worden toegepast. We volgen de situatie verder op", laat directeur Katrien Eeckhout weten. Familieleden van bewoners, die vragen hebben, kunnen terecht op het nummer 053/60.51.10.