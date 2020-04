Bewoner woonzorgcentrum Ter Kimme besmet met COVID-19 Koen Moreau

08 april 2020

15u40 0 Sint-Lievens-Houtem In woonzorgcentrum Ter Kimme in Sint-Lievens-Houtem werd maandag een besmetting met het coronavirus vastgesteld.

“Tot gisteren konden we zeggen dat we corona-vrij waren”, luidt het in het rustoord. Personeelsleden lijken voorlopig niet besmet. De gangbare maatregelen worden ten aanzien van de betrokken bewoner wel nog strenger gehandhaafd.

Eerder raakte ook bekend dat in het Sint-Vincentiusrustoord in Aaigem en Residentie Prieelshof in Oordegem verschillende bewoners besmet raakten. In woonzorgcentra Molenkouter in Wichelen en Sint-Jozef in Wetteren overleden meerdere inwoners. In beide rusthuizen worden nu alle bewoners getest. Een maatregel die helaas slechts op een beperkt aantal WZC wordt toegepast.