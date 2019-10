Bestuurder kijkt te diep in het glas op Jaarmarkt in Houtem: boete en rijverbod LDO

11 oktober 2019

14u04 0 Sint-Lievens-Houtem Een bezoek aan de Jaarmarkt in Houtem is voor een jonge bestuurder in de politierechtbank geëindigd. De man had te veel gedronken en botste op de terugweg. Daarbij raakte één persoon gewond.

De man wilde op de Jaarmarkt de aankoop van zijn huis vieren. Hij kwam enkele vrienden tegen en keek te diep in het glas. Nadien stapte de man in zijn wagen, maar dat had hij uiteraard beter niet gedaan. Hij veroorzaakte een ongeval. De bestuurder liep eerder al eens tegen de lamp voor rijden onder invloed van alcohol. Ditmaal legt de politierechter hem een boete van 800 euro en een rijverbod van 15 dagen op.