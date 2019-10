Bestelwagen vol werkmateriaal leeggeroofd langs Kattenbos: “Alles nieuw aankopen zal me rap 7.000 euro kosten” Koen Moreau

12 oktober 2019

16u54 158 Sint-Lievens-Houtem Schrijnwerkerij Geert Gillis uit Erpe werd in de nacht van vrijdag op zaterdag slachtoffer van materiaaldieven. Die braken bij zoon Pieter thuis in Vlierzele een bestelwagen open en stalen voor duizenden euro’s aan werkmateriaal.

Amper drie maanden woont Pieter in de Kattenbos op de grens van Vlierzele met Vlekkem. “Meestal let ik er op dat ik mijn bestelwagen naast het huis of met de achterdeuren naar de gevel toeparkeer, maar nu stond hij met zijn neus naar ons huis en de laadruimte naar de straatkant”, vertelt de man.

Meer hadden criminelen niet nodig om de achterdeuren te forceren en zo goed als alle werkmateriaal te stelen. “Ze moeten praktisch op straat gestaan hebben waardoor iedereen die langs kwam het moet gezien hebben”, meent Pieter. Hij gaat er vanuit dat de gangsters de deuren sloten, alles klaar maakten en pas dan startten met het uitladen.

Volgens de politie van Zottegem werden vrijdagnacht meerdere bestelwagens in de buurt leeggeroofd Pieter Gillis

“De overbuurvrouw hoorde rond 2.30 uur een geluid, maar sloeg er verder geen acht op. Vermoedelijk waren dat de dieven.” Die gingen er van door met een dure boormachine, drie vijsmachines, twee slijpschijven, een klopboorder, decoupeerzaag, multitool, twee materiaalbakken en nog heel wat ander materiaal. “Een nieuw machine was vrijdag nog niet binnen waardoor ik het pas zaterdag ging ophalen. Een geluk. Anders was het ook weg.”

De schade aan de Peugeot Boxer is miniem. “Je ziet een kleine inkeping van een schroevendraaier, maar verder valt het nauwelijks op.” De materiaalkost loopt wel hoog op. “De meeste toestellen waren enkele jaren oud, maar alles opnieuw aankopen zal me snel 7.000 euro kosten”, schat Pieter. Een serieuze tegenslag. “Gelukkig hebben we nog een bestelwagen en een vrachtwagen waardoor we onze klanten gewoon kunnen verder helpen.”

Wie kan helpen om mijn materiaal terug te vinden, mag op een beloning rekenen Pieter Gillis

Extra beveiliging

Pieter zou niet het enige slachtoffer zijn. “Toen ik de politie van Zottegem contacteerde, vernam ik dat er in dezelfde nacht verschillende gelijkaardige diefstallen gebeurden. Blijkbaar was er een bende op pad.” Dat lijkt alvast te kloppen, want ook in de Kuilstraat in Erondegem werd een bestelwagen leeggeroofd. Daar werd dezelfde nacht rond 2 uur iemand met een zaklamp opgemerkt. In de toekomst zal Pieter in elk geval voor extra beveiliging zorgen. “En ik zal me voortaan ook zo parkeren dat dit niet voor herhaling vatbaar is.”

Wie iets opmerkte of weet heeft van andere gelijkaardige feiten mag dat steeds laten weten aan Pieter Gillis via 0498/300.351. “Wie me kan helpen om mijn materiaal terug te vinden, mag bovendien op een beloning rekenen.”