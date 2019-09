Beren-Challenge Gezinsbond Vlierzele-Zonnegem Frank Eeckhout

25 september 2019

13u51 0 Sint-Lievens-Houtem Gezinsbond Vlierzele-Zonnegem organiseert op zondag 13 oktober een Beren-Challenge. Deze sportieve uitdaging met hindernissenparcours, behendigheidsspelen en ludieke opdrachten vindt plaats op voetbalterrein Hemelrijk in Vlierzele.

Om deel te nemen stel je een team samen van 4 tot 6 personen. De minimumleeftijd is 8 jaar maar minstens twee teamleden dienen 16 jaar of ouder te zijn. Je kan dus meedoen als gezin of met vrienden, buren, collega’s en jeugdbeweging. De deelnameprijs bedraagt 15 euro per team en jeugdbewegingen betalen slechts 10 euro per team. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan tot 6 oktober door je gegevens in te vullen op de website www.gezinsbond.be/vlierzele of te sturen naar Patrick.sienaert@lonza.com. De wedstrijd start om 14 uur. De teams worden om 13.30 uur ter plaatse verwacht voor een briefing over het verloop van de namiddag.