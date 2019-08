Bekende B&B-uitbater sterft tijdens fietstochtje na aanrijding door SUV Frank Eeckhout

22 augustus 2019

19u51 1 Sint-Lievens-Houtem De 51-jarige Marc Temmerman van B&B De Boomgaard in Sint-Lievens-Houtem is donderdagmiddag om het leven gekomen tijdens een fietstochtje met zijn vriendin. De man werd gegrepen door een SUV, met achter het stuur een vrouw uit het nabijgelegen Oombergen, toen hij een voorrangsweg overstak. Ondanks pogingen van de hulpdiensten om de man te reanimeren, stierf het slachtoffer ter plaatse aan zijn verwondingen.

Sint-Lievens-Houtem reageert geschrokken op het overlijden van Marc Temmerman. Zijn B&B in het idyllische gehucht Cotthem, tussen Sint-Lievens-Houtem en Zottegem, was deze zomer een echte trekpleister geworden. Voor het eerste had hij zijn tuin, samen met enkele vrienden, omgetoverd tot een gezellige zomerbar. Op zwoele zomeravonden zakten dan ook heel wat Houtemnamen af naar zomerbar Le Verger. Dat zou donderdagavond opnieuw het geval geweest zijn. Om even tot rust te komen, sprong Marc donderdagvoormiddag op de fiets om samen met zijn vriendin een tochtje te maken. Hij met zijn koersfiets en in wieleroutfit, zij op een gewone damesfiets in gewone kledij. Het moest een ontspannend ritje worden. En dat was het ook. Bijna terug thuis, sloeg het noodlot echter toe.

Ter plaats overleden

Ter hoogte van Espenhoek kwam het koppel een trage weg (bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer, nvdr.) uitgereden. Marc op kop, zijn vriendin vijf meter achter hem. Bij het oversteken van de weg werd Marc gegrepen door een BMW die richting Zottegem reed. Hij vloog de lucht in en viel met zijn hoofd op de rijbaan. Bij aankomst van de hulpdiensten zat Marc volledig onder het bloed. Een half uur lang werd geprobeerd om de Houtemnaar te reanimeren, helaas zonder succes. Marc stierf ter plaatse.

De bestuurster van de wagen kon de aanrijding onmogelijk ontwijken. Zij is zwaar onder de indruk van het voorval en verkeert in shock Advocaat van de bestuurster

Het parket van Oudenaarde stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. “Uit dat onderzoek blijkt dat mijn cliënte trager dan de maximum toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur reed. Verklaringen van getuigen en van de vriendin van het slachtoffer tonen aan dat het slachtoffer amper vaart minderde en zonder kijken de straat overstak. Mijn cliënte kon de aanrijding onmogelijk ontwijken. Zij is zwaar onder de indruk van het voorval en verkeert in shock”, laat de advocate van de bestuurster weten.

Bed & Breakfast

Voor Marc Temmerman was de opening van zijn B&B in 2010 een droom die in vervulling ging. “In 1989 zijn we gestart met onze taverne en ons restaurant. Tien jaar later hebben we de bovenverdieping ingericht als feestzaal en nu hebben we het tegenoverliggende gebouw omgebouwd tot een B&B. Ik heb meteen drie sterren gekregen van Toerisme Vlaanderen", liet hij bij de opening optekenen.

Burgemeester Lieven Latoir reageert aangeslagen door het tragische nieuws. “Ik kende Marc vrij goed. Met onze toneelvereniging vergaderden we wel eens bij hem. We waren na het schepencollege ook van plan om eens langs te gaan in zijn zomerbar. Maar het noodlot heeft er anders over beslist", zegt Latoir. Zijn vrienden waarmee hij de zomerbar openhoudt zijn te emotioneel om te reageren. “Door het plotseling en tragische overlijden van mede-uitbater Marc Temmerman zouden wij, uit respect en medeleven voor de familie en naasten, willen vragen om niet langs te komen naar de zomerbar", schrijven ze op de Facebookpagina van Le Verger.