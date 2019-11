Beetje Festival van Vlaanderen op winterjaarmarkt Frank Eeckhout

15u38 2 Sint-Lievens-Houtem Zoals de jaarmarkt ooit ontstond door een bedevaart tussen Gent en Sint-Lievens-Houtem, zo werkt de gemeente nu samen met het Festival van Vlaanderen om tijdens Houtem Jaarmarkt een plechtig muzikaal moment in te bouwen.

Jong geweld. Er is geen betere manier om het trombonecollectief Crossbones te omschrijven. Met een bezitting van maar liefst vijf trombones blazen deze jonge muzikanten je letterlijk van de sokken. Van barok tot popmuziek: elk genre komt aan bod tijdens hun optredens. Vorig jaar zorgden zij voor een verrassend element op Pukkelpuk. Op maandag 11 november om 17 uur laten zijn de Sint-Michaëlkerk swingen. Tickets kosten 14 euro en kunnen besteld worden bij CC De Fabriek op het nummer 053/60.72.35 of via www.sint-lievens-houtem.be/webshop.