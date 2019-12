Beeldend talent in basisschool Klim-Op Bavegem Frank Eeckhout

10 december 2019

12u52 1 Sint-Lievens-Houtem Het derde leerjaar van basisschool Klim-Op in Bavegem bracht een bezoek aan de Academie voor Beeldende Kunst in Wetteren.

In de voormiddag werden twee workshops gevolgd: werken met klei en stempelen. Elke leerling ontwierp onder deskundige begeleiding zijn eigen dinosaurus. Ook kregen de leerlingen een rondleiding in de verschillende ateliers: Keramiek, Schilderen en Tekenen. De leerlingen waren erg geïnteresseerd om de cursisten aan het werk te zien. Ook was er ruimte om vragen te stellen. Bij heel wat kinderen kriebelde het om ook muzisch aan de slag te gaan.