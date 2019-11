Bavegems bedrijf Cominbel riskeert boete voor geurhinder: “Ondertussen is de overlast niet meer abnormaal hoog” LDO

05 november 2019

16u48 0 Sint-Lievens-Houtem Het Bavegemse bedrijf Cominbel riskeert een boete van 10.000 euro voor milieu-inbreuken waaronder geurhinder en het lozen van afvalwater in de beek. Ook de twee bestuurders en één ex-werknemer hebben zich moeten verantwoorden in de milieurechtbank.

Cominbel is gevestigd in Bavegem, een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem en verwerkt dierlijke bijproducten zoals beenderen en vetten. Het bedrijf moet zich nu verantwoorden voor het lozen van afvalwater en huishoudelijk water in een beek in 2015, geurhinder en zes tekortkomingen in de milieuvergunningen. Het Openbaar Ministerie vordert een boete van 10.000 euro voor Cominbel, 5.000 euro boete voor beide zaakvoerders en 500 euro boete voor een ex-werknemer.

De advocaten van de beklaagden wijzen de rechtbank op de inspanningen die in overleg met onder andere de milieu-inspectie zijn geleverd om de geurhinder te beperken. Zo is er een verhoogde schouw geplaatst en een oxidor, een thermische naverbrander. “Nu blijkt dat juist die inspanningen de geurhinder hebben veroorzaakt”, zegt één van de advocaten. “Ondertussen zijn er andere investeringen gedaan en is de hinder niet meer abnormaal. Ook met de buurt is een goede verstandhouding en het bedrijf doet aan klachtenbeheer.”

De lozing van het afvalwater in de beek zou een eenmalig incident zijn geweest als gevolg van een fout met een nieuwe installatie in de riolering en ook de tekortkomingen in de milieuvergunningen werden zo goed als allemaal weerlegd.

De rechtbank zal in december een vonnis vellen in deze zaak.