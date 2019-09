Basisschool Klim-Op zoekt vrijwillers Frank Eeckhout

11 september 2019

12u26 3 Sint-Lievens-Houtem De Bavegemse Klim-Op school beschikt over een sterk team vrijwilligers. Toch is de school voortdurend op zoek naar helpende handen.

“We zijn op zoek naar tuinouders om af en toe mee te helpen in onze schoolmoestuin, fietsbegeleiders om op donderdagnamiddag een klas te begeleiden naar de gemeentelijke sportdienst en leesouders om op dinsdagnamiddag een groepje leerlingen te begeleiden tijdens het niveaulezen. Daarnaast kunnen we ook zwemouders gebruiken om een paar keer per jaar mee te gaan als begeleider met de derde kleuterklas en begeleiders voor de middagmalen en opvangouders die willen meehelpen in de ochtend-, middag- of avondopvang. Hiervoor is een onkostenvergoeding voorzien", zegt directeur Jo Dedeurwaerder.

Wat kan de school bieden? Een vrijwilligersverzekering, sociaal contact, een goede sfeer, bijzondere waardering van kinderen, leerkrachten en ouders. Ook al heb je slechts een paar uurtjes tijd per week, dan nog ben je welkom. Interesse of meer info? Neem contact op met directeur Jo Dedeurwaerder op het nummer 09/362.98.03 of mail naar directie.bavegem@vbhoutembavegem.be.