Basisschool Klim-Op primus in gemeentelijke sportquiz Frank Eeckhout

20 december 2019

16u30 2 Sint-Lievens-Houtem De zesdeklassers van basisschool Klim-Op in Bavegem hebben de gemeentelijke sportquiz op hun naam geschreven.

Naar jaarlijkse gewoonte stond de interscholensportquiz op het programma. De zesde leerjaren van alle Houtemse scholen namen het tegen elkaar op in een spannende en avontuurlijke quiz. “Heel wat vragen gingen over het sportgebeuren in 2018 en 2019. Een aantal leerlingen van meester Stijn en juf Lisa namen de sportjaaroverzichten door en dat leverde een voorsprong op in het theoretisch gedeelte. Bij de praktische proeven speelde vooral de snelheid en behendigheid een grote rol, en daarin slaagden de zesdeklassers van Klim-Op met glans. Ze werden door de gemeentelijke sportdienst terecht tot winnaar gekroond tot sportiefste school en mochten de beker mee naar huis nemen", glundert directeur Jo Dedeurwaerder.