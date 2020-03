Basisschool Klim-Op koop parochiaal centrum Frank Eeckhout

23 maart 2020

13u52 1 Sint-Lievens-Houtem De vzw Parochiale Werken is niet langer eigenaar van de parochiezaal in de Kerkkouterstraat in Bavegem. Die werd aangekocht door de nabijgelegen school. “We gaan de zaal grondig verbouwen waarna ze ook door het verenigingsleven gebruikt kan worden", zegt directeur Jo Dedeurwaerder van basisschool Klim-Op.

De verkoop van de parochiezaal werd de voorbije maanden grondig voorbereid door de vzw Parochiale Werken en de vzw Sint-Franciscusscholen waartoe Klim-Op behoort. “De zaal is perfect gelegen naast de school en biedt mogelijkheden als refter en sportzaal maar is wel dringend aan renovatie toe. Na de verbouwingswerken biedt deze zaal niet enkel extra mogelijkheden voor onze school maar ook voor de lokale verenigingen. Zij zullen immers ook gebruik kunnen maken van de zaal", zegt directeur Jo De Deurwaerder.

De voorzitter van de vzw Parochiale Werken, Chris De Naeyer vindt de verkoop van de zaal een goede zaak. “Al sinds 1978 beheren wij de zaal. Zowat alle Bavegemse verenigingen konden er terecht en in de loop der jaren kwam dit zowel cultureel als sportief alle inwoners ten goede. Om vandaag de dag een parochiezaal draaiende te houden komt er echter heel wat bij kijken en wordt het jaar na jaar moeilijker om de eindjes financieel aan elkaar te knopen. Het is ook zo dat de zaal dringend aan vernieuwing toe is en voor de vzw is dat financieel niet haalbaar. We zijn dan ook blij dat er dankzij de goede samenwerking met de plaatselijke basisschool een oplossing gevonden werd”, zegt De Naeyer.

De Bavegemse Klim-Op school heeft grootste plannen met de parochiezaal. “Al een aantal jaren staat onze school in de steigers en het ene na het andere verbouwingsdossier wordt afgewerkt. Nog dit schooljaar hopen we de restauratiewerken aan het kloostergebouw te voltooien. We zullen dan beschikken over drie nieuwe klassen, een opvangruimte en lokalen voor het secretariaat. Daarna worden alle daken van de klassen nog vernieuwd en geïsoleerd. Omdat we veel belang hechten aan een gezond klasklimaat worden alle klaslokalen voorzien van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie. Eens die werken allemaal achter de rug zijn, hopen we te kunnen starten met de renovatie van de parochiezaal. We willen er een multifunctionele zaal van maken met alle moderne toepassingen. Architectenbureau AT uit Oombergen is al bezig met het voorontwerp en samen met een beheerscomité dat bestaat uit enkele mensen uit het lokale verenigingsleven en leden van het schoolbestuur bekijken we de mogelijkheden. En we gaan na of een samenwerking met de gemeente Sint-Lievens-Houtem mogelijk is”, vult directeur Dedeurwaerder nog aan.