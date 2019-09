Basisschool Klim-Op Bavegem bouwt aan de toekomst Frank Eeckhout

02 september 2019

10u18 0 Sint-Lievens-Houtem Ook in de Bavegemse dorpsschool Klim-Op is het nieuwe schooljaar gestart. Maar wie de voorbije weken in de Kerkkouterstraat passeerde, kon merken dat de bedrijvigheid in Klim-Op al een paar weken aan de gang is. Na het bouwverlof startte de laatste grote verbouwingsfase aan de school.

De voorbije jaren werden de kleuterklassen en lagere klassen gerenoveerd en vorig schooljaar werd een nieuwe speelplaats aangelegd. Die werd nu afgewerkt met een uitdagende speeltuin. Om de 225 leerlingen in comfortabele klassen onder te brengen, wordt het kloostergebouw helemaal gerenoveerd. Architectenbureau AIT uit Oombergen leidt alles in goede banen.

“De voorbije jaren is onze school fors gegroeid. Na meerdere kleine verbouwingswerken, volgt nu de eindfase: het kloostergebouw krijgt een facelift met een paar nieuwe klassen, maar ook alle daken van de klassenvleugels worden vernieuwd en bijkomend geïsoleerd. We zorgen tevens voor een nieuwe ecologische ventilatie- en verwarmingsinstallatie. Als school willen we ook op dat vlak een voorloper zijn", zegt directeur Jo Dedeurwaerder.

De verbouwingswerken worden gesubsidieerd door de overheid, maar dankzij de steun van ouders en sympathisanten en vele acties van de voorbije jaren, kan de school ook zelf 180.000 euro bijdragen. “We investeren echter niet enkel in stenen maar ook in mensen en materialen. We starten het nieuwe schooljaar met de nieuwste wiskunde- en taalmethodes en ook in de kleuterschool werd geïnvesteerd in een totaalmethode. Dat kadert in het uitdagende nieuwe leerplan ‘Zin in Leven, Zin in Leren’ van onze koepel. Het hele schooljaar zal dan ook in het teken van bouwen staan", besluit de directeur.