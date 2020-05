Basisschool De Zonnevlier gaat temperatuur meten van leerlingen en speelplaats indelen in zones Frank Eeckhout

02 mei 2020

10u03 4 Sint-Lievens-Houtem Voor de leerlingen van gemeentelijke basisschool De Zonnevlier de speelplaats opstappen, gaat de school hun lichaamstemperatuur controleren. “De speelplaats wordt opgedeeld in verschillende zones om de contactbubbels te bewaren en de lesgroepen niet te mengen. Kinderen die willen, krijgen ook een mondmasker", zegt schepen van Onderwijs Jo Vermeulen (NH).

De gemeentelijke basisschool De Zonnevlier is klaar voor een veilige heropstart van het eerste, tweede en zesde leerjaar op 15 mei. De directie en het schoolteam hebben in samenspraak met de preventiedienst een volledig draaiboek uitgewerkt om een veilige les- en opvangomgeving te creëren voor de leerlingen die terug naar school mogen. “De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar worden telkens opgedeeld in groepen van maximaal tien kinderen. Zij zullen vier dagen per week naar school kunnen: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De leerkrachten van deze klassen worden ondersteund door de collega’s van andere leerjaren. Het zesde leerjaar wordt in twee groepen verdeeld en krijgt afwisselend les. De ene groep op maandag en donderdag, de tweede groep op dinsdag en vrijdag. De leerlingen van het zesde jaar krijgen les van hun eigen klasleerkracht. De kleuters en andere leerjaren blijven les krijgen via preteaching, zoals nu het geval is", zegt schepen Jo Vermeulen.

We gaan de leerlingen in hun eigen contactbubbel houden, ook op de speelplaats schepen Jo Vermeulen

De school zet ten volle in op beschermings- en veiligheidsmaatregelen bij deze heropstart. “Bij hun aankomst op school wordt de temperatuur gemeten van de leerlingen. De leerkrachten zullen mondmaskers en/of face-shields dragen. De kinderen die dat wensen, kunnen eveneens een mondmasker dragen, maar dat is niet verplicht. De speelplaats wordt opgedeeld in verschillende zones om de contactbubbels te bewaren en de lesgroepen niet te mengen. En voor het afhalen van de kinderen aan het einde van de schooldag zijn er maatregelen genomen zodat niet iedereen gelijktijdig de school verlaat", gaat de schepen verder.

De opvang is gegarandeerd voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de cruciale en essentiële sectoren, voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en kinderen waarvan beide ouders buitenshuis moeten gaan werken. Om deze opvang praktisch te organiseren, werkt de school met voorafgaande inschrijvingen. Ook voor de leerlingen die nog niet terug naar school kunnen, is er opvang voorzien in de kleuterschool in Zonnegem.

Ook de andere scholen in Sint-Lievens-Houtem krijgen logistieke ondersteuning van de gemeente schepen Jo Vermeulen (NH)

“Het gemeentebestuur zal ook instaan voor de logistieke ondersteuning van de andere scholen in Sint-Lievens-Houtem. De scholen krijgen beschermingsmateriaal aangeleverd via het gemeentebestuur, zoals mondmaskers, face-shields, alcoholgel en handschoenen. Daarnaast zullen we materialen leveren zoals linten en nadarhekkens om de social distance binnen de scholen te garanderen. We hebben de scholen laten weten dat indien zij problemen ondervinden inzake infrastructuur of opvangcapaciteit, zij dit aan het gemeentebestuur kunnen melden zodat wij mee kunnen zoeken naar oplossingen", besluit de schepen.