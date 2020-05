Ballonnen, kaartjes en veel geschenken bij laatste ronde postbode Patrick: “De mensen hebben mij precies graag gezien” Frank Eeckhout

29 mei 2020

16u28 0 Sint-Lievens-Houtem Patrick De Landsheer (59) heeft er zijn laatste ronde opzitten als postbode in zijn Sint-Lievens-Houtem. Na 45 jaar dienst, waarvan 14 jaar in de privé, gaat hij op rust. En dat lieten de bewoners op zijn ronde niet onopgemerkt voorbijgaan. “Al die ballonnen, bedankkaartjes en geschenken: de mensen hebben mij precies graag gezien”, glundert Patrick.

Het laatste rondje van postbode Patrick De Landsheer werd één groot uitzwaaimoment. Versierde brievenbussen, bedankkaartjes en heel veel flessen drank. Sommige bewoners van zijn ronde gingen bij hem thuis een enveloppe met wat geld in de brievenbus steken. Christiana Maegerman uit de Beukenlaan belde ons zelfs op met de vraag om Patrick in de bloemetjes te zetten. “Zo iemand vinden ze bij Bpost niet meer. Patrick was altijd opgewekt en zwaaide naar iedereen. We gaan hem heel hard missen. En al die cadeautjes die hij vandaag krijgt, heeft hij dubbel en dik verdiend", zegt Christiana. De vrouw wordt daarin bijgetreden door haar buurman Jacques Burssens. “Ik heb een flesje klaargezet voor Patrick. Je hoeft maar rond te kijken om te zien hoe hard onze postbode geapprecieerd wordt", zegt Jacques.

We gaan op zoek naar Patrick en treffen hem op de hoek van de Krabbenijk met de Dries. Enkele bewoners hebben hem een drankje aangeboden en slaan een babbeltje met hun postbode. “Je gaat nog in de krant komen", merkt een bewoner op. Patrick bloost bij zoveel eerbetoon. De Houtemnaar heeft 45 jaar gewerkt en gaat nu genieten van zijn pensioen. “Als 15-jarig kind ging ik aan de slag in een vleesfabriek. Na 14 jaar trok ik naar De Regie der Posterijen, nu Bpost. Eerst in Brussel, daarna in Gent, Aalst, Wetteren, Oosterzele om te eindigen in mijn thuisgemeente Sint-Lievens-Houtem. Hier heb ik meer dan 20 jaar mijn ronde", vertelt Patrick.

Al die jaren kroop Patrick tussen 5 en 6 uur uit zijn bed om rond 14.30 uur opnieuw het postsorteercentrum binnen te rijden. “Vandaag zal het wel wat uitlopen. Bij heel wat mensen moet in kaartjes en geschenken in ontvangst nemen. Ik ben al 3 keer naar huis geweest om alles af te leggen. Gelukkig woon ik op mijn ronde, anders had ik nog een bestelwagen nodig gehad", lacht Patrick. In zijn 31-jarige loopbaan als postbeambte heeft de man de job van ‘facteur’ grondig zien veranderen. “Vroeger hadden we tijd om een babbeltje te slaan bij de mensen. Als we de pensioenen gingen uitbetalen werden we al eens getrakteerd. Vandaag is dat sociale aspect helemaal verdwenen. Dat is wel jammer.” Patrick houdt ook leuke herinneringen over aan zijn job. Eén speciale anekdote wil hij met ons delen. “Ik ging op een ochtend aanbellen aan een woning om iets af te geven. De vrouw des huizes opende de deur in pikante lingerie. Ik ben niet op haar avances ingegaan maar het beeld is mij altijd bijgebleven. Nu moet ik wel verder want ik heb nog een pak bussen te doen en ik wil voor donkeren thuis zijn", knipoogt Patrick.