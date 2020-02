Bacchus in nieuw kleedje: “Voor het eerst ook kindercarnavalsstoet” Frank Eeckhout

26 februari 2020

14u41 0 Sint-Lievens-Houtem Bacchus zit dit jaar in een nieuw kleedje. “Voor het eerst is er een kindercarnavalsstoet. De kinderen verzamelen zaterdag 29 februari om 15.30 uur op de binnenkoer van CC De Fabriek voor een optocht naar de verwarmde tent op Den Dries", zegt pr-verantwoordelijke Gunther Van Audenhove.

Al meer dan 70 jaar, volgens sommigen al meer dan 100 jaar, viert de Houtemse wijk Dries de Bacchusstoet met bijhorend feest. De stoet dankt zijn naam aan Bacchus, de Griekse god van de wijn. De stoet lijkt in veel op een carnavalsstoet. Ook hier wordt de lokale politiek op de korrel genomen, de deelnemers verkleden zich in de gekste kostuums en er zijn verschillende praalwagens. Maar de oorsprong van de stoet is verschillend van carnaval. Ooit voelden de bewoners van Den Dries zich verwaarloosd en uit frustratie organiseerden ze in het katholieke Houtem een heidense stoet die alles en iedereen hekelde. Bacchus, de god van wijn en bier, trekt zondag voor de 73ste keer door de straten van Sint-Lievens-Houtem.

“Het carnavalsweekend wordt donderdag al ingezet met de sleuteloverhandiging aan prins Jonas. De festiviteiten op Den Dries gaan zaterdag van start met het ‘Kientsesbacchus’. Vooraf verzamelen de kinderen op de binnenkoer van CC De Fabriek om van daaruit verkleed en in stoet naar de verwarmde tent te trekken. Om 20 uur biedt de gemeente een receptie aan waarna de deelnemende carnavalsgroepen worden voorgesteld. Daarna kan het feest echt losbarsten", zegt Gunther Van Audenhove. De Bacchusstoet vertrekt zondag om 14 uur. Na afloop van de stoet volgt nog de Bacchusworp van op de tribune.