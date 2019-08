Arthur (18) is finalist van MNM Start To DJ Frank Eeckhout

07 augustus 2019

13u57 5 Sint-Lievens-Houtem Arthur Van Schandevijl (18) uit Sint-Lievens-Houtem, alias dj Arthur Lewis, is een van de finalisten van MNM Start To DJ. Dat is een wedstrijd van de radiozender MNM. De winnaar krijgt een jaar lang een eigen radioshow en mag draaien in het voorprogramma van Dimitri Vegas & Like Mike.

Al voor het negende jaar op rij organiseert MNM de wedstrijd ‘MNM Start To DJ’. Daarin gaat de radiozender op zoek naar de strafste jonge dj van het moment. Wie wint, krijgt een jaar lang een eigen radioshow op MNM en mag in het voorprogramma van Dimitri Vegas & Like Mike draaien op het Amsterdam Dance Event. De winnaar mag ook aan een eigen single werken met het team van Generation Smash, het label van Dimitri Vegas.

DJ Arthur Lewis is één van de zes finalisten die kans maakt om in de voetsporen van DJ Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn, 5NAPBACK, Spynex en Merlo - de vorige winnaars - te treden. De tiener is echter niet aan zijn proefstuk toe. Als 17-jarige draaide hij vorige zomer in één van de grootste clubs van Lloret de Mar aan de Spaanse Costa Brava. “Mijn ultieme doel is om zoveel mogelijk mensen over heel de wereld te bereiken met mijn muziek. Dat kan door veel in het buitenland te draaien en op festivals te spelen. Momenteel investeer ik volop in mijn toekomst zodat ik van mijn hobby mijn beroep kan maken. In september volgt daarover meer nieuws”, knipoogt Arthur.